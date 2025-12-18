民眾黨酒駕零容忍喊假的？吳靜怡曝「提名辦法」痛批黃國昌

政治中心／劉宇鈞報導

台南安平區近日發生死亡車禍，23歲的女清潔員在執勤時遭追撞，肇事駕駛是當地鹽酥鴨店48歲老闆鄭姓男子，店家被爆出曾名列民眾黨台南市黨部特約商家，民眾黨表示堅持酒駕零容忍。時事評論員吳靜怡翻出民眾黨的提名辦法，質疑主席黃國昌是否還繼續支持酒駕「1」容忍。

吳靜怡今（18）日以「黨員酒駕撞死台南女清潔工，黃國昌還繼續支持民眾黨酒駕1容忍嗎？」為題發文說，民眾黨聲明對外總是喊酒駕零容忍，但事實上，曾經面對四叉貓質疑，卻反而將辦法修改為「酒駕時未涉及刑責，且僅犯一次者，自受行政裁罰起滿10年的隔天開始，可以例外受黨提名」。

吳靜怡直言，只要是酒駕初犯，未涉刑責（公共危險罪，酒測值未達0.25以上）、未拒測，酒駕之後滿十年就能被民眾黨提名。一個政黨對於酒駕的態度就是「沒關係，抓到一次不會怎樣！」，而那一次就會發生像是女清潔員一般慘死，下半身靠皮撐著，這樣酒駕惡劣且殘酷地社會事件！

吳靜怡也說，黃國昌對於前中央社記者謝幸恩違背公司職務還能感到心痛、爆炸，請黃國昌站在女清潔員家屬立場，難道還繼續讓民眾黨成為容忍酒駕的政黨？酒駕被判還能參選的政黨？難道是要撞死人才會開除黨籍的政黨？

吳靜怡強調，「想著想，民眾黨不止支持公務員收受現金、偽造文書、論文抄襲，連對於酒駕都保持『1』容忍，這樣荒謬的民眾黨，根本就是鼓勵酒駕的幫兇，才會令人爆炸！對家屬心疼，對民眾黨不恥！」。

對於該起不幸事件，民眾黨台南市黨部發聲明稱，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，對於肇事者造成無辜生命喪失表達深切哀悼。黨部表示，此次合作關係屬於外部特約商家，只是為黨員提供優惠消費方案，與該肇事者本人在黨內沒有任何職務或管理關係，並強調黨內相關紀律規範一直以高標準要求，黨部也呼籲社會各界給予家屬空間，不要將事故政治化。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

