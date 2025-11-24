民眾黨酸劉世芳神救援：幫小橘書開發新功能

▲對於外界質疑《台灣全民安全指引》，內政部長劉世芳反嗆，「要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」。（圖／記者葉政勳攝，2025.07.02）

[NOWnews今日新聞] 國防部推出《台灣全民安全指引》，但因有部分數據還未完全整合好，加上用途也遭質疑，在野黨批印製手冊浪費公帑。內政部長劉世芳24日怒批，批評的人，「要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」。民眾黨酸，劉世芳幫這本手冊開發出新功能，能秒辨識台灣價值。

民眾黨酸，這本橘皮小書《台灣全民安全指引》簡直是「台灣之光」，具備競爭「諾貝爾科學獎的潛力」，甚至建議應該申請專利，這本指引書現在具備了新功能：只要拿書詢問路人觀感，就能輕鬆辨識對方是否為「土生土長的台灣人」或是否「罹患公主、王子病」。

民眾黨引述立委麥玉珍的質詢內容，《台灣全民安全指引》總花費高達6500萬元，且動用了「第二預備金」。民眾黨進一步質疑，政府甚至將此預算拆分為三筆執行，包括印製費4279萬、地方作業費1988萬，以及郵寄費約183萬，以規避立法院的監督。民眾黨諷刺地表示，這一切看似不尋常的預算與決策，或許都是政府「保密防諜的一部分」，認為政府的「用心值得肯定」。

對於指引書本身的設計，民眾黨也提出具體批評。該黨指出，書中將「緊急通報電話藏在內頁」，且字體太小，導致年長者在閱讀時必須先找老花眼鏡才能看清。民眾黨認為，外界不應該對此設計「太過苛求」，因為在「民主進步黨的邏輯裡」，要提升國防與全民安全的首要步驟是辨識敵我，而兩者不可得兼。

民眾黨「感謝」劉世芳「英明神武」，及時在內政委員會上「上場即刻救援」，為主責印製該出版品的國防部解圍脫困。劉世芳的發言，實質上是為這本看似不起眼的國家出版品開發了新的功能，並創造了新的價值。

