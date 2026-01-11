民眾黨閃電赴美會談 黃國昌聚焦台美國防與貿易議題

台灣民眾黨主席黃國昌今(11)日結束新北後援會成立大會後,隨即率團飛赴美國華府進行「閃電、精準」訪問。訪團成員包括候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇,一行人將於12日當天密集拜會美國政府相關部會後,隨即返台,預計14日清晨返抵國門並召開記者會說明成果。

黃國昌登機前表示,此行將針對國防軍購及關稅兩大議題,與美方展開直接、坦率的溝通。他指出,台灣民眾黨一向堅定支持台灣國防自主,但身為主要在野黨,支持國防自主與理性監督不可偏廢,才能協助政府做出最佳決策。

黃國昌批評,賴清德總統去年11月25日透過美國媒體公布1.25兆美元鉅額軍購預算,內容卻含糊不明,民眾黨多次呼籲執政黨將「軍購特別條例」送立法院審議,至今在野黨僅能從美國國務院聲明得知不到四分之一的項目與金額,監督工作毫無立基。此外,自去年四月起的台美關稅談判遲未底定,對中小企業與產業前景影響難以評估。

黃國昌強調,2026新春之際,台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明,他認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」,因此決定採取行動。他特別感謝美方在聖誕與元旦連假期間,仍於極短時間內安排相關部會對接。

黃國昌重申,台灣民眾黨將持續站在最前線,以理性態度務實監督政策,堅信資訊流通與公開是國家、國會與人民溝通的關鍵,更是提升政務效率及政府廉潔的必要條件,為台灣經濟繁榮與國防安全奠定基石。​​​​​​​​​

