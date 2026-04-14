民眾黨開鍘李貞秀 張啓楷揭中評會投票驚人內幕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民眾黨立委李貞秀因爭議不斷，13日遭民眾黨中央評議委員會中評會決議開除黨籍，即日生效。對此，民眾黨前立委張啓楷透露，此次中評會有二分之一以上中評委提案、三分之二通過，顯示黨內對此事態度一致。

民眾黨前立委張啓楷。（圖／資料照）

李貞秀當晚發表聲明表示，基於顧全大局，接受中評會除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。她強調不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配族群，也不願傷害一路提攜、給予機會的前主席柯文哲。然而，她也嚴正駁斥部分不實指控。

廣告 廣告

李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（圖／中天新聞）

民眾黨開除李貞秀黨籍的理由之一，包括她於4月7日明確將「辭任立委」作為對價，要求獲取特定金額補償。

張啓楷在政論節目表示，這是個很遺憾的結果，因為此事本來可以透過良好溝通解決。李貞秀最初是因提到新竹市長高虹安「收700萬」，遭數百位黨員具名檢舉，最後由中央委員會送中評會處理。他表示，民眾黨對不分區立委有一定標準，自己曾勸告李貞秀不要急著開直播、發言，但李「一方面連續性發言，一方面沒有到達黨的標準」。

張啓楷強調，民眾黨內近期曾與李貞秀溝通，建議她「知所進退」，但李貞秀先前揚言若被除名就要告中評會，這點被視為最嚴重的問題，「這都讓火越燒越旺」，而這次事件對民眾黨是個很大的衝擊，黨內部將進行進一步檢討。

更多中天新聞網報導

影/民眾黨許忠信遞補立委 郭正亮：他搞不好能幫到謝龍介

新北藍白合拚民調！將採「手機、市話3：7」模式決勝負

民眾黨開除李貞秀 中選會正式公告許忠信遞補立委