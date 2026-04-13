民眾黨開鍘李貞秀 許忠信遞補

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民眾黨陸配立委李貞秀13日一身名牌打扮，出席民眾黨中評會說明，結果仍被開除黨籍。（鄧博仁攝）

民眾黨陸配立委李貞秀言行引發黨內反彈，移送中央評議會審議，多名前立委喊話要她「知所進退」。民眾黨13日召開中評會，認定她違反黨團議事運作、其他違紀行為情節重大，開除黨籍且即日起生效。由於李表示不會提起訴訟，中選會隨即函請立法院註銷其立委名籍，將由具泛綠色彩的成大法律系教授許忠信遞補。

李貞秀引爆內政部、陸委會就《國籍法》中陸配參政的法律爭議，行政院為此責令所屬機關，拒絕接受她的質詢及提供資料，如今李被民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委身分，圍繞其身分爭端也暫時告一段落。

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民眾黨昨日開會討論李貞秀案，並請她到場說明，但一早傳出李貞秀曾哭喊要創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌「給誠意」，暗示要索取金錢。黃國昌受訪更直言，李貞秀未達不分區立委「必須回應支持者期待」的標準。經中評會約2小時討論，7名中評委一致決議，依數百名黨員具名檢舉，且經由黨團總召陳清龍檢具相關事證，認定違紀，開除黨籍。

中評會指出，李貞秀違紀事實包括諸多言論與行徑嚴重影響民眾黨聲譽、破壞和諧，以及連續性違紀，且視國家公職與支持者託付於無物，竟在4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，經陳清龍規勸，李仍堅持以「獲取金錢」為辭任立委前提。

中評委陳宥丞直言，李可能因個人情緒，認為所受委屈要有相關對價性，所以希望爭取相對應代價，但「可能是她文化上的水土不服或對立委職權不了解，這是任何政黨都不可能接受的事，更是我們不能接受的底線」。

李貞秀隨後聲明表示，不忍傷害民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配，也不願傷害柯文哲，「基於顧全大局，接受中評會除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。」

中選會收到民眾黨處分通知後，立即函請立法院註銷李貞秀的立委名籍，將由曾待過台聯黨的許忠信遞補。內政部表示，立委公告遞補，由中選會自立法院註銷名籍公函送達該會之日起15日內依法辦理。