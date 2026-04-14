民眾黨開除李貞秀原因是因為「錢」！ 她質疑：啊柯文哲怎麼不處理？

民眾黨中央評議委員會13日以李貞秀要求對價金額才願辭立委等原因為由，開除其黨籍並即刻生效。而李貞秀發聲明表示，接受中評會裁決且不提訴訟，不過駁斥要求「對價金額」一事。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨中央評議委員會昨日以李貞秀要求對價金額才願辭立委等原因為由，開除其黨籍並即刻生效。而李貞秀也發聲明表示，接受中評會裁決且不提訴訟，不過駁斥要求「對價金額」一事，更爆料民眾黨主席黃國昌等人於本月7日，要求她在總質詢後辭去立委職位。對此，政治評論員吳靜怡今（14）日就批評，民眾黨最沒資格談錢了，且若要談錢，那前民眾黨主席柯文哲最應被開除。

民眾黨昨日表示，由於李貞秀諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞民眾黨和諧，加上連續性違紀，甚至還將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理。因此，中評會認為，李貞秀行徑已重創民眾黨黨形象，損害政黨清廉品牌與社會信賴，故依民眾黨《紀律評議裁決準則》第32條、第36條之規定，予以開除黨籍處分，即日起生效。

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根據《鏡週刊》昨日引述知情人士透露，李貞秀先前與黃國昌等黨內高層密談時表示，願意辭去立委一職，但要黨中央拿出「誠意」。而所謂「誠意」就是希望民眾黨能「補滿」她辭去立委後、原本剩餘任期的薪水。若按立委薪水大約20萬元估算，若李貞秀4月辭職，那麼民眾黨要補足剩餘任期共21個月薪資，金額就至少是420萬元，其發言讓黨內人士認為他已經不適任。

對於民眾黨中評會裁決，李貞秀發表聲明表示，基於顧全大局，她接受中央評議委員會之除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。不過也駁斥「對價金額」一事，更爆料本月7日，在距離她立院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立院黨團主任陳智菡、立院民眾黨團總召陳清龍4人集體要求她於總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。

對此，吳靜怡就批評，李貞秀本月7日首度「空氣」總質詢，行政院長卓榮泰拒絕備詢前，民眾黨其他7名立委表面看起來全部到場聲援，然而事實是黃國昌等人在總質詢前1小時集體要求她辭職，直言李貞秀根本就是被民眾黨群體權勢霸凌，更無恥的是當天，陳智菡卻繼續操作卓榮泰讀書話題，表面替李貞秀抱不平，實質消費李貞秀和中配到最後一刻。

「70天鬧劇，從『全黨護一人』到『全黨逼一人』，當初力挺陸配到霸凌羞辱陸配！」吳靜怡表示，李貞秀宣示前相信柯文哲、陳智菡，可以用政治手段來操作「中配」相關輿論？用李貞秀就職第一天開始，吸收砲火、對抗民進黨，難道李貞秀不知道自己準備好放棄戶籍和具有放棄國籍行動證明等等再搭配訴訟救濟程序，她其實是可以擔任滿一年立委，李貞秀都知道。

不過，吳靜怡也提到，李貞秀當初就是為了配合柯文哲的「中配計畫」賣力演出，而民眾黨利用輿論不斷火燒中配身分議題批鬥總統賴清德等人，這70天，是一整套民眾黨政治操作的崩盤，先把李貞秀包裝成「新住民／中配代表」，等到爭議燒穿、政治成本失控，再把所有責任推回她身上，全黨從上到下透過媒體放話，群體霸凌陸配李貞秀一個人，最後更把她塑造成「要錢的人」。

吳靜怡也譏諷，最荒謬的笑話就是民眾黨居然敢談「錢」，黨中央最不能接受李貞秀把公職當交易，卻對柯文哲的京華城案、政治獻金案視而不見，李貞秀不過是情緒崩潰下提補償，黨就全體震怒、火速除名；柯文哲涉及巨額金流、刑事重罪，卻仍是黨的精神領袖，沒人敢提「開除」。這不就是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」？更直言柯文哲才是頭號該開除的人。

她表示，李貞秀70天的任期，是一段民眾黨利用中配配從「政治收割」到「政治棄保」的過程。柯文哲與黃國昌利用她的中配身分對抗民進黨政府，卻在黨內爆出高虹安事件與金錢爭議時，毫不留情地把她拋棄。

吳靜怡也批評，民眾黨從提名中配想打「新住民牌」吸聲量、獲取選票，到現在「全黨逼一人」止血，柯文哲、黃國昌蹭完中配議題、把中配配當工具，現在急著切割保形象，卻忘了柯文哲自己才是真正的重罪在身。「柯文哲存在民眾黨的每一天，讓『錢』與『誠信』的標準，成為民眾黨標榜的白色力量徹底淪為笑柄。」

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