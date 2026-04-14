民眾黨開除李貞秀 知名主持人不爽為何敢開口要錢

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民眾黨中評會昨開會一致決議，中配李貞秀言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。(記者廖振輝攝)

〔記者林南谷／台北報導〕中配立委李貞秀因失言遭檢舉，民眾黨中評會13日開會討論違紀案，被報導「有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？」的李貞秀，身穿Dior外套、拎著市價近3萬元愛馬仕手提包出席，受訪澄清強調小孩已無須靠她撫養，不過民眾黨中評會仍決議將她開除黨籍。

曾主持年代新聞台談話節目《突發琪想》的知名主持人安幼琪隨即在臉書發文，引述李貞秀表示很內疚，一直讓民眾黨前主席柯文哲操心，甚至牽連到他，這樣很不好，中評會開除李貞秀黨籍，理由是：「李貞秀在中評會真的說，付我一筆錢，我就退不分區！」

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安幼琪驚訝表示：「那對柯文哲的內疚是？？？而且照這個邏輯，李貞秀要錢，就要開除，那柯前主席.....又話說，李貞秀為什麼敢開口要錢啊？」

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