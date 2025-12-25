民眾黨開「勝選會議」 黃國昌、高虹安同框！柯美蘭也現身

民眾黨新竹黨部召開「勝選團結策略會議」，黃國昌（紅圈）和高虹安（藍圈）同框入鏡。翻攝邱臣遠臉書



2026縣市長選舉逐漸升溫，民眾黨新竹黨部昨晚（12/24）召開「勝選團結策略會議」，新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠在臉書貼出合照，包括黨主席黃國昌、新竹市長高虹安，以及民眾黨前主席柯文哲的胞妹柯美蘭都到場。

邱臣遠在臉書發文提到，新竹黨部昨召開「勝選團結策略會議」，很高興黃國昌、高虹安，以及黨部副主委翟本喬、黨秘書長周榆修、副秘書長黃成峻等人齊聚一堂，為2026地方選舉提前暖身、凝聚共識。

邱臣遠表示，新竹縣市是民眾黨非常重要的根據地。這場會議不只是歲末團聚，更是一次務實盤點：檢視地方組織現況、討論各選區的提名方向，並以「精準提名、紮實服務」為原則，讓服務量能真正落地。高虹安也分享施政成果作為最有力的後盾，強調專業、在地與清新，是共同核心價值。

邱臣遠指出，他要向夥伴們報告，黨部將建立更嚴謹的評估與培力機制，支持願意投入公共服務的年輕人才；同時結合數位與科技策略，讓基層經營更有效率。平安夜的溫暖，提醒大家團結同行、用行動說話。新的一年一起把事情做好，邁向勝選。

