民眾黨陳諭韋要以無黨籍參選北屯議員 黨部主委:若協調不成請她退黨

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨台中市北屯區因為有4人參選，其中一位前南投埔里鎮代會副主席陳諭韋認為黨部提名作業太慢，宣布要以無黨籍身份參選，對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，陳諭韋即使是以無黨籍參選，還是具有民眾黨身份，因此會再跟陳諭韋協調，若最後若堅持要無黨籍參選，希望陳諭韋能主動退黨。

陳諭韋則表示，她堅決參選到底，但目前主委陳清龍還在協調中，是否退黨參選，則待黨中央的處理態度。

目前民眾黨在北屯區參選爆炸，有4人參選，有前中市府研考會主委吳皇昇、議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊，上屆參選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前埔里鎮代會副主席陳諭韋4人。

原本陳清龍表示，會先協調，預計於12月底及元月初開放登記。不過日前陳諭韋表示，黨部提名作業太慢，跟不上她的腳步，因此將保留民眾黨黨籍，但要以無黨籍身份參選，但由於此作法引發爭議，黨部認為，若陳諭韋還是具有民眾黨身份，將可能分散民眾黨票源。

陳清龍表示，距離黨的提名及議員參選登記還有一段時間，他會再跟陳諭韋協調，若最後她真的要自行參選，黨部站在大家都是好朋友的立場，希望她能主動退黨。

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示會再協調，若不成會請陳諭韋主動退黨。(記者蘇金鳳攝)

