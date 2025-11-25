民眾黨陷「兩個太陽」之爭？柯文哲：比沒有太陽好

民眾黨主席黃國昌今（25）天率團訪日，由於日本首相高市早苗「台灣有事」論，引爆中日情勢緊張，就在出發前一天，柯文哲特別給出訪日建議，而前後任主席同框，柯文哲表態說「兩個太陽總比沒有太陽好」，黃國昌更預告柯文哲將啟動「土城十講」，也被解讀宛如回歸政壇起手式。

復出政壇？黃國昌預告柯將啟動「土城十講」

民眾黨前後任主席陷入「兩個太陽」之爭傳言，柯文哲乾脆與黃國昌合體拍片自己當梗，在影片中被問到有兩個太陽是否覺得很熱，柯文哲表示「兩個太陽比沒有太陽好，兩個太陽都怕熱度不夠」。黃國昌也在昨天的直播透露，現在開會叫柯文哲主席會被他制止，所以現在都改叫「柯老大」，更預告柯文哲將啟動一系列「土城十講」。

黃國昌率青年團訪日 盧秀燕愛將加入白營

尤其黃國昌25號帶著民眾黨青年團出訪日本，正逢新任首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日衝突，時機點敏感。黃國昌訪團中更赫見盧秀燕台中市府前新聞局長吳皇昇，已經加入民眾黨，且有意參選2026台中市議員，宛如另類藍白合。吳皇昇表示，尊重黨高層之間的協調和安排，不管藍營或白營的相關政治人物，彼此都有私下溝通。

台中市府前新聞局長吳皇昇加入民眾黨。圖／台視新聞

柯文哲回民眾黨部？台玻大樓辦公照曝光

先前柯文哲台玻大樓辦公照片曝光，正在學習AI技術。根據了解，柯文哲辦公地點就在二樓，與三樓的民眾黨中央黨部只差一層樓，黃國昌表示，柯文哲非常有分際，他有另外的辦公空間，不會造成彼此溝通上面的隔閡。儘管柯文哲仍陷入司法問題，但交保後動作頻頻，回歸政壇似乎時間不遠。

