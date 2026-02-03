民眾黨陸配立委 李貞秀:放棄陸籍遭拒

陸配李貞秀（左）3日宣誓就職民眾黨不分區立委，李貞秀受訪說，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。 （中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

民眾黨新科不分區陸配立委李貞秀三日表示，去年曾飛到大陸申請放棄國籍遭拒絕，李貞秀除展示相關文件並引用陸委會主委邱垂正說法，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

對此，邱垂正坦言，曾告訴內政部陸配會有「放棄困難」的問題，而內政部認為國籍法要一視同仁。不過，內政部稍早表示，若遭拒絕受理也應提出相關佐證證明，以確認在到職前已著手辦理放棄中國國籍。另內政部再函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀三日宣誓就職。針對近期國籍爭議，首位陸配立委李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，中選會二日已頒發當選證書，而她也在大法官面前完成宣誓。

李貞秀指出，身為中華民國立委，當然唯一效忠中華民國，雖然過去不在台灣出生，但來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅，她在台灣居住超過三十年，五個小孩都是台灣人，居住時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。

李貞秀說，去年十二月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，但對方依然拒絕受理。

邱垂正昨下午出席二０二六台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會。針對李貞秀放棄大陸國籍受阻，邱垂正表示，雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但依法就需要努力去放棄看看。

邱垂正並指，去中國大陸無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄。對於李貞秀提出的證明是否有效，他尊重主管機關內政部的審認。

邱垂正指出，中華民國是一個民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀上任，但依照我國相關法律行使她的職權，同時依照相關法律去放棄中華人民共和國國籍，當然要取回放棄國籍的證明，目前還有一年的時間，不管是立委還是政府，一切都是依法行政。