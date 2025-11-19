民眾黨雙主席紛陷司法泥淖 羅智強籲適可而止否則民意會反噬

國民黨立委羅智強（圖）呼籲執政當局勿把在野領袖逼到牆角，否則民意會反噬。（圖／周志龍攝）

國民黨立委羅智強今（19）日表示，總統賴清德上任1年多來，從民眾黨創黨主席柯文哲陷入司法戰開始，現任民眾黨主席黃國昌也被捲入司法風波，在野勢力被搞得七葷八素，呼籲執政當局「黨、檢、媒」適可而止，若把在野領袖逼到牆角，將會被民意反噬。

民眾黨主席黃國昌（圖）被控與凱思國際資金有牽連，涉犯《貪汙治罪條例》目前被列為「他」字案被告。（圖／周志龍攝）

近期有消息指控，身兼立委的黃國昌在立法院替一間成衣大廠權益質詢發聲前，這間成衣廠相關企業竟恰好注資到黃國昌妻妹高翬注資成立的「凱思國際」，消息並指控在檢視這間公司後續增資來源後，發現不乏與黃國昌關係密切的政商界人士，引發關注。

對此台北地檢署已將黃國昌列為《貪汙治罪條例》「他」字案被告，並喊出要全面調查凱思國際的金流，尤其是否有部分凱思資金流入黃國昌的私人帳戶，以及有無對岸勢力介入，都將是調查重點。

黃國昌本人對這些指控強烈否認，直斥「有什麼話到法院講」，也駁斥與特定公司的對價關係，強調自己揭弊從不收受好處，面對接踵而來的司法調查也不會有絲毫畏懼，「儘管放馬過來」。

羅智強則說，除了民眾黨前後任主席先後陷入司法泥淖外，別忘了檢方近期全台「抄」國民黨黨部，大票國民黨黨工如今仍官司纏身，包含身兼國民黨組發會主委的不分區立委許宇甄和原住民立委盧縣一等人，不久前還有前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹深陷司法痛苦，另外「戰鬥藍」領袖趙少康也因亮票案被偵辦方建請法院「從重量刑」，衝著在野勢力而來是斧鑿斑斑。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）如今因被控涉入京華城重建等案子官司纏身。（圖／黃耀徵攝）

羅智強強調，「大罷免」民進黨大失敗後，執政當局把焦點轉移到司法戰上，「黨、檢、媒」一體簡直要殲滅在野力量，但正如黃國昌所言，國民黨與民眾黨都不會害怕這些司法攻擊，因為民眾都看在眼裡，若拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。

※CTWant提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

