民眾黨青年團今赴日交流 黃國昌：盼台灣成區域「和諧、平衡」角色

即時中心／林耿郁報導

民眾黨主席黃國昌，今（25）天起率團前往日本展開交流訪問；稍早他在桃園機場受訪時表示，本次率領青年團赴日交流，除了在眾多議題上取經，面對最近的中日衝突，希望台灣能扮演好和平角色；只有區域安全，台灣才能更安全。

針對即將帶團前往日本交流，民眾黨主席黃國昌稍早在行前記者會中說明，過去台日交往密切、彼此友好；本次民眾黨青年團到日本參訪，希望讓年輕世代進一步了解日本的政治、經濟環境。另外，面對日本現在面臨的超高齡社會、長照議題、青年就業與地方創生，希望能學習日方經驗，對台灣未來改革有進一步啟發。

近期正逢日相高市早苗「台灣有事」，引發中日衝突與爭議的敏感時刻；對此黃國昌認為，兩國有不同利益、史觀與民族情感；對日本而言，能源進口極度仰賴台灣海峽運輸，因此對台海局勢非常關切；但對中國而言，過去有日本侵華歷史，且彼此長期存在領土爭議，而且最近衝突態勢又再度升溫。

因此，黃國昌主張區域各方應冷靜、避免進一步衝突；也期許台灣在這樣的環境中，扮演「和諧、平衡」角色，不該成為對立衝突的焦點；只有區域安全，台灣才能安全。

本次出訪希望讓年輕新世代收穫滿滿、再次加深台日厚實的友誼基礎。

