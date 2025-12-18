總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





總統賴清德力挺行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，還反咬藍白「立法濫權、在野獨裁」。立法院司法及法制委員會18日經表決通過臨時提案，彈劾行政院長卓榮泰，藍白以人數優勢通過，移請監察院。民眾黨立院黨團總召黃國昌也預告，民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。

黃國昌表示，立法院三讀通過、總統公布有效生效的法律，行政機關就必須要遵守，這是依法行政的ABC，不是主張違憲，就可以不執行。

廣告 廣告

黃國昌怒轟，現在是變本加厲到，行政權主觀認為三讀通過的法律違憲，總統可以不公布。什麼時候，中華民國的憲法，給總統、行政院長如此大的權力，大到踐踏國會的立法權？大到自己扮演大法官的角色。行政、立法、司法三權集於一人之身。

黃國昌說，賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在立法院職權行使法規範的非常清楚，被彈劾人，也就是賴清德必須要列席說明。屆時總統會不會主張立法院職權行使法違憲？結果赫然一看，原來是他在當立委時通過的法律。

黃國昌嗆，到時候再看，這個總統要違憲違法自居太上皇到甚麼程度。

更多新聞推薦

● 民眾黨預告彈劾賴清德 黃國昌：違憲違法，自居太上皇