民眾黨願「面對面」談代理孕母修法 綠委迂迴回應：找黨團談

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委兩年條款將至，8席立委預計於明年2月全面更替。其中，長期關注生殖議題的立委陳昭姿，近期積極推動「代理孕母」相關修法，引發政壇關注。據媒體報導，民眾黨前主席柯文哲願隨同陳昭姿拜會立法院衛環委員會朝野立委表達對推動代理孕母立法的關心。

行政院會本月中所通過的《人工生殖法》修法草案，僅放寬女女同婚與單身女性，強調社會對於代理孕母仍無共識，因此修法脫鉤。

對此，民進黨立委林月琴今（31）日回應表示，確實有接到相關聯繫電話，但她認為，若要討論《人工生殖法》或相關修法方向，「直接來拜會黨團會比較恰當」，而非逐一拜會個別委員。

林月琴指出，民進黨長期以來對人工生殖議題並非排斥，相關議題過去在黨內政策小組與行政、立法部門之間都曾多次討論，「一直以來都把這議題列為優先法案」，並非刻意迴避。

針對民眾黨方面的拜會動作，林月琴強調，若要就重大政策交換意見，透過黨團溝通會更為適當，她重申，對於《人工生殖法》也是支持的。至於民進黨團看法，幹事長鍾佳濱強調，黨團看法會以「黨團態度」來面對。

