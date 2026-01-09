即時中心／黃于庭報導

為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。

林國成日前上政論指出，若陳昭姿成為2年條款例外，恐怕會有公平性問題，他更舉同黨立委麥玉珍、張啓楷為例，前者為了推動《新住民法》四處請託，後者幫年輕人加薪，也請人吃飯求幫忙，最終法案都過了。他質疑，若個案未通過就可以留下，如同「考試不及格留任」，這是什麼邏輯？

快新聞／民眾黨驚爆鬧分裂？「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了

林國成批陳昭姿「考試不及格」，麥玉珍（左）也不滿一句話大酸。（圖／民視新聞資料照）





不僅林國成，麥玉珍也直指，法案通過從來不是任何一個人說了算，而是黃國昌跨黨派反覆協商、一次又一次請託的結果；也是國民黨與民眾黨團，在「有必要性、對國家有未來」的前提下，依法協商、制度共識的成果，過去那些沒過的法案，是不是只要任期拉長，就會自動通過？「政治，從來不是這樣運作的」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

針對黨內雜音，黃國昌今（9）日表示，他不認為有什麼歧見，從自己接任黨主席以來，就一直按照制度走，他昨天也提醒各位，去（2025）年黨代表大會時正式做出決議，「維持2年條款，除非柯文哲另有指示」，這是白紙黑字在黨代表大會作成決議，現在就在貫徹該制度。

另外，黃國昌稱，對民眾黨而言，誠如柯文哲所說，1個小黨要發展很不容易，他走過那段路所以非常清楚、認同，當初柯文哲面對2024大選時設置2年條款的苦心，這也是為什麼民眾黨這8個立委，過去2年用生命履行柯文哲所提出的政見。

針對近期營養午餐話題，黃國昌說，他認同台北市長蔣萬安，在少子女化的階段，縣市長扛起來，正是因為《財劃法》修正，把應該還給地方的財源還給地方，地方政府長才有餘裕推動施政。

黃國昌又說，作為民眾黨立法院黨團議員，過去2年可以留下這樣的成績單，「我老實說非常高興，也非常驕傲」，台灣公共事務的推動，本來就是一棒接一棒；而未來8席不分區立委沒有蜜月期、學習期，從2月1日報到以後，就是百分之百的工作，去立法院不是做官的，是來做事的，這是他與柯文哲對於接下來要接任的立委共同期許跟要求。

