民眾黨高市黨部攜手在地團隊 打造健康、藝文、小農共融暖心午後

台灣民眾黨高雄市黨部今（十五）日與在地團隊共同舉辦「馬光中醫健康諮詢與拳哥-義濟整復推拿調理體驗活動」，以「健康×公益×在地」為主軸，從民眾真正的生活需求出發，結合健康檢測、藝文展演與小農市集，讓民眾度過一個暖心又實在的周末午後。(見圖)

高雄市黨部今(十五)日表示，成立六週年的民眾黨雖然年輕，但正因為沒有包袱，更能看見人民最真實的困難，從最基層、最生活化的需求開始做起；反觀傳統大黨執政後容易忽略民生，讓社會氛圍充滿對立、經濟不安，人民更感受到生活壓力。民眾黨相信，政治不該只有口號，而是要回到民眾身邊，把每一件小事做好。

高雄市黨部長期深耕各區里，積極與在地協會、社區團體合作，舉辦公益服務活動，就是希望從實際行動證明：民眾黨重視的不是誰在台上，而是誰真正願意站在人民身邊。

今日活動現場由專業團隊提供中醫諮詢與整復推拿，協助民眾放鬆身心、照顧健康；《超級紅人榜》歌手柯瑞勝也特別到場演唱，用歌聲溫暖社區；小農市集則讓民眾能實際支持在地耕作者，落實「挺小農、挺在地」的精神。此外，現場也特別準備十五份蔬菜提供給振成里低收入戶及邊緣戶，以實際行動支持弱勢家庭、傳遞在地溫暖。

高雄市黨部強調，民眾黨沒有龐大資源，靠的是更紮實的腳步、更貼近民心的服務；未來將持續與在地夥伴並肩努力，把健康、公益、友善社區的理念帶進更多角落，讓民眾真正感受到「民眾黨，就是那個願意陪你一起面對生活的政黨」。