民眾黨鬆口願討論院版國防預算 國民黨擬自提版本

攸關國安的國防特別條例，民眾黨昨天終於鬆口，願意讓行政院版付委一起討論，國民黨主席鄭麗文今天也找立委來討論，將提出國民黨版，但黨團總召傅崐萁揚言，三讀通過的絕不會是行政院版。民進黨召委王定宇表示，他願意向民眾黨國防委員好好請益溝通，倒是國民黨到現在還在被親中的傅崐萁耍著玩，跟親共的力量綁在一起。

總統賴清德前一天親上火線開記者會，呼籲在野盡速通過1.25兆軍購特別條例，國民黨一早緊急開會商議。國民黨發言人牛煦庭：「這過去的這個會期，雖然我們沒有對外來做說明，但是內部的溝通，其實是一直在進行的，那現在已經進行到最後的階段，所以請大家稍安勿躁。」

黨主席鄭麗文緊急找來新會期將加入外交國防委員會的牛煦庭，以及準備提出軍購草案的馬文君，一早到黨中央開會，但上會期末早已提出八千億軍購版本的徐巧芯卻傳出被丟包。而藍營之所以自提版本，就是因為黨內青壯派立委認為，國民黨擋軍購案已一陣子，也擋不住美方壓力，但又不想支持政院版，必須自提版本給美國交代。而民眾黨此時態度大轉彎，鬆口可以讓政院版本付委審查，那國民黨呢？

國民黨發言人牛煦庭：「民眾黨都已經同意要付委了嘛，那我想這個也不至於拖延太久，大家一起付委討論應該不是問題。」新北市長參選人（民眾）黃國昌：「對於各種不同的版本，大家一起討論，包括中國國民黨的版本，包括行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論。」





民眾黨態度轉彎，似乎也讓藍營壓力升高，國民黨究竟是跟進付委，還是堅持自提版本，外界等著看。（圖／民視新聞）





民眾黨同意審查行政院版本，是否衝擊藍白合作？成為新會期各界觀察焦點。立委（民）王定宇：「那我相信多數的國民黨人，並不願意看見這樣子的發展，所以傅崐萁一個人要擋下所有的，我們國家安全相關的預算跟法案，那接下來就看國民黨的委員，接不接受這樣的安排。」民眾黨態度轉彎，似乎也讓藍營壓力升高，國民黨究竟是跟進付委，還是堅持自提版本，隨著2月24日立院開議，將逐漸明朗。

