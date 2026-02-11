民眾黨鬆口！1.25兆軍購條例付委併審 綠委喊話國民黨：停止程序杯葛

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（11）日前召開記者會說明國防軍購特別條例後，民眾黨團隨即在召開記者會中表示，願意讓行政院版1.25兆元國防特別條例付委併案審查。對此，民進黨立委陳冠廷、民進黨團幹事長鍾佳濱分別回應表示，樂見法案朝向實質審查推進，期待朝野在制度程序下理性討論、專業把關，共同強化台灣整體防衛韌性。

陳冠廷指出，國防建設屬於長期且整體性的國家工程，軍購與防衛韌性相關條例，牽涉整體戰力規劃、不對稱作戰能力與關鍵防衛系統建置，內容高度專業且彼此環環相扣，最適合在委員會逐條檢視、充分討論。

他強調，付委併案審查本就是立法過程中的正常機制，讓不同版本一併比較、公開辯論，有助於凝聚更成熟、周延的制度設計。國防議題攸關全體國人安全，也與區域情勢與國際合作節奏密切相關，社會高度關注，各黨派若能把焦點放在內容品質與執行可行性，而非政治立場對立，將更有助於提升審查效率與政策穩定度。

陳冠廷表示，民進黨團立場一向清楚，只要有助提升防衛能力、強化整體韌性的制度安排，都應充分討論、審慎評估。他也呼籲朝野把握進入委員會審查的機會，「讓專業回到專業、讓制度回到制度」，在公開透明與理性基礎上，為國家安全建立更堅實的制度基礎。

對於民眾黨團支持行政院版軍購條例付委審查，鍾佳濱則表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版軍購條例進入委員會審查。由此可知，不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄在內的重要政策，也都不應分黨派對立，透過委員會實質審查，才是對全國人民最負責任的態度。

鍾佳濱指出，行政院版國防特別條例，是國防部經過反覆戰略推演，結合國防自主與國際採購所形成的專業規劃。民進黨團歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，也將堅守採購項目的專業性與機密性。

他並喊話國民黨，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛行動。讓朝野版本一併付委，透過實質辯論讓真理越辯越明，不要再讓台灣國防建設因政治操作而延宕。

鍾佳濱強調，投資國防就是投資和平。面對複雜的安全情勢與區域挑戰，台灣需要的是務實合作與穩定推進的政策節奏，而不是無止境的程序攻防。

