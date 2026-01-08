民眾黨鬧內訌？不只他不開心陳昭姿免辭職 麥玉珍也酸：留下來法案就會自動過？

民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，而白委陳昭姿力推代理孕母合法化，但由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲​願讓她完成立法後再辭職。不過這卻引爆其他白委不滿，林國成直言「考試不及格的人能留任是什麼邏輯」，麥玉珍也酸，若留下來就一定會過，那是不是拉長任期，法案就能自動通過？​

麥玉珍表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。



麥玉珍提到，她自己在兩年任期內完成2項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。



​麥玉珍說，民主政治本就有不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，而非個人去留可以左右，「若『留下來就一定會過』，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。」

​麥玉珍認為，民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」，立法委員依制度輪替，是民主政治的常態；若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

