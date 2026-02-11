民眾黨點頭同意院版1.25兆軍購條例付委 綠黨團：樂見釋出善意

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，樂見民眾黨團釋出善意， 但民眾黨版去除建立非紅供應鏈的部分，希望未來在立院可以對此好好討論。(本報資料照片)

政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，樂見民眾黨團放下成見、釋出善意， 也呼籲國民黨也能以國家利益為重、停止杯葛。

立法院民進黨幹事長鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會，由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

他指出，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃。我們歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，我們也會堅守採購項目的專業性與機密性。

鍾佳濱直言，既然民眾黨已釋出善意，也希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，樂見民眾黨團有轉彎的動作，也願意對國防預算釋出善意，但還是要謹慎地提醒，之前政院版本內容包含非紅產業供應鏈、無人機、資安系統這些部分，都是希望強化台灣自己的國防自製能力，並協助全世界的無人機產業發展。

她強調，非紅產業供應鏈這部分非常重要，然而民眾黨團版本卻沒有，無論民眾黨團是否不認同或不理解，如果未來政院版本交付審查時，也希望可以一併討論。

針對國軍加薪爭議，陳培瑜則重申，這部分已經申請釋憲，本來就應該把程序走完，而政府這9年已經加薪4次，並非在野陣營所說完全沒有加薪這件事，所以他們的版本合理性本來就讓人懷疑，所以這個部分還是尊重釋憲程序走完。

