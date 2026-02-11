民眾黨點頭1.25兆軍購付委！鍾佳濱：與美合作不分黨派

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(2/11)表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓攸關軍購案的政院版《國防特別條例》1.25兆進入立院委員會；由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也應不分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

賴總統上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會並致詞指出，上個月底，立法院第11屆第4會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經2個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。

新任民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，民眾黨日前提出4千億特別條例版本已經付委，也同意將政院版《國防特別條例》1.25兆可以付委。

鍾佳濱指出，行政院版《國防條例》是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃。歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，我們也會堅守採購項目的專業性與機密性。

鍾佳濱說，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

