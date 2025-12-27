民眾黨黨員座談會落幕 強化與小草聯繫

民眾黨高雄市黨部指出，十二月份小草黨員座談會已於近日圓滿落幕。（高雄市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

民眾黨高雄市黨部廿七日表示，堅定的「小草力量」是推動高雄進步的重要動能。未來將持續深耕基層，備戰明年公職人員選舉，邀請更多認同理念的夥伴加入海選行列。

民眾黨高雄市黨部指出，十二月份小草黨員座談會已於近日圓滿落幕。本次座談會深入高雄各行政區，包括十二月十三日前鎮、小港座談會，廿日鳳山座談會，廿一日岡山、橋頭及燕巢、彌陀、梓官、永安等地區，旨在強化地方黨員與小草支持者間的聯繫，並凝聚在地向心力。

高雄市黨部主委劉家榮表示，四月一號上任後，認為自己做的永遠不夠多，也來晚了，做中學、學中做、錯中修，少點批評、多良善的建議，希望與地方支持者多建立連結，告訴高雄黨部能為大家做什麼，您們的意見都是黨部成長的寶貴建議，為往後的選戰做好最好的準備。

高雄市黨部說，小草黨員座談會議中，黨部不僅針對全國與地方公共議題進行討論，更積極傾聽基層對組織運作的建議，讓黨務改革能更貼近地方需求。多位地方幹部，與支持者透過茶點交流、贈送小物等溫馨方式認識彼此。