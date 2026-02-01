民眾黨黨團三長出爐 6席立委換血 新任名單一次看

民眾黨。（中時資料照）

明（2日）為立法院新會期報到日，民眾黨因落實「兩年條款」，包括黨主席黃國昌在內的6名白委已於日前辭職，將由新的6名白委進行遞補，其中黨團三長部分，黨團總召確定為陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳，預計在3日進行宣誓。

民眾黨創黨主席柯文哲訂下「兩年條款」制度，原本前8席白委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷，預計都要在今年1月31日卸任；但吳春城捲入「壯世代」爭議，因此去年2月底請辭，由第9名劉書彬遞補，預計任期到2027年3月。

廣告 廣告

此外，由於《人工生殖法》代理孕母尚未解禁，柯文哲讓陳昭姿得以續任，且尚未具體說明離開立院的條件及時間點，進而影響到原本應該遞補的許忠信。

根據最新遞補的6名民眾黨不分區立委，分別為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及「陸配」李貞秀。

據悉，民眾黨團約於一個月前已討論好新任黨團3長人選，由陳清龍拿下黨團總召，副總召為王安祥，幹事長為邱慧洳。

至於委員會分配，陳昭姿從衛環委員會轉去司法法制委員會，劉書彬從教育文化委員會轉去財政委員會；6名新立委部分，陳清龍為交通委員會、王安祥外交國防委員會、邱慧洳衛環委員會、蔡春綢教育文化委員會、洪毓祥經濟委員會、李貞秀內政委員會。

此外，關於優先法案，黨團內部尚未確定拍板，但已可預期《人工生殖法》、「不在籍投票」將繼續列在其中，而各個新任白委內心也都有希望推動的法案，待黨團最終決議。

據悉，身兼民眾黨主席的黃國昌在卸下立委前夕，1月29日下午也與6名新任立委碰面開會，有無討論未來立院攻防及合作，備受關注。

【看原文連結】