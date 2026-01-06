民眾黨鼓勵參選2026！陳佩琪嘆「實在無力承擔」：若需站台助選義不容辭

記者詹宜庭／台北報導

針對2026地方選舉，日前傳出民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪曾被勸參選澎湖縣長。對此，陳佩琪今（6日）在臉書發文坦言，民眾黨有鼓勵她去選舉，不過她自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入承諾成為終身黨員，公職候選人若有需要她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，她一定義不容辭。現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

陳佩琪表示，最近天氣轉冷，憂鬱症（或恐慌症狀）就容易發作。她提到，柯文哲常說她會在睡夢中迷迷糊糊地大吼大叫，確實有一次夢見天氣非常寒冷，夢中先生在北所裡沒被子蓋，還出現一些奇怪情節，讓她忍不住驚醒並出聲。一整年下來，腦中仍是滿滿關於柯文哲那離譜至極的官司。

陳佩琪指出，昨晚天氣很冷，柯文哲在立院忙到很晚才回家，天冷回家、飢腸轆轆的，為求快速上菜，她拿出他最愛的泡麵，裡頭還放一顆生雞蛋和山藥，另外就是他一定要有的青菜，若中午有剩的，就放到泡麵內。天冷熱水器出來的水溫度都不夠，她會把泡麵再放入微波爐內轉個1至2分鐘，是有在網路上聽人說這樣更好吃；桌上的另一鍋是鮭魚和吻仔魚的味增湯，再加一些生豆皮。或許大家覺得這是很奇怪的料理組合，但她覺得做飯健康隨興就好，看他吃得津津有味，還讚美說比北所內好吃多了。她說，她喜歡那個認真做事、專注唸書的先生，這就是他的生活日常。

