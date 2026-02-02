民眾黨：中選會已頒當選證書給李貞秀 國籍爭議為何蔡賴認定不同？

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，中選會已頒發當選證書；依法李貞秀一年內必須放棄中國籍。民眾黨提供



中選會昨（2/1）公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委，今頒發當選證書，不過，李貞秀雙重國籍爭議仍延燒，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（2/2）表示，中選會已頒發證書，代表認定參政資格，為何內政部認為沒有，她也質疑，蔡政府與賴政府對法認定不同，到底是法令出問題，還是執政者出問題？

中選會頒發當選證書給民眾黨6位不分區立委。民眾黨提供

民眾黨中央上午召開會議，李貞秀國籍問題成為媒體關注焦點，但李並未出面受訪。

陳智菡受訪表示，陸委會主委邱垂正已說，沒有人可以做到放棄中國籍證明這件事，李貞秀已按照台灣規範，到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所說，在現階段的兩岸架構之下，沒有人能做到這件事。

陳智菡說，必須要詢問民進黨政府，前總統蔡英文曾說，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為他的認同而道歉。請問一下，這句話隨著蔡英文總統卸任而消失了？她強調，李貞秀已來台超過30年、有5個孩子，取得中華民國的身分證10年以上，是道道地地的台灣人，因此取得參政權。

陳智菡指出，中選會已頒發給李貞秀當選證書，若中選會認定李貞秀具有可以參政的資格，為什麼內政部說她沒有？兩個機關之間到底出了什麼問題？民無所適從？

對於有媒體報導不具名官員指出，若內政部認定李貞秀就職無效，行政機關可以不配合、拒絕給李貞秀資料，部會首長面對李貞秀質詢也可以不回答。陳智菡批，立法院不是行政院附屬機關，憲法賦予立委監督行政單位的權力，國家官員可以不守法嗎？令人憤怒。

面對媒體詢問李貞秀是否有放棄的申請文書？陳智菡表示，拿李貞秀跟麥玉珍比是荒謬作法，因為越南、美國、中國就是不一樣，《兩岸人民關係條例》就是因為很多問題無法解決，才會有的特別法，但現在官員昧於事實，錯誤採用不相關法令。

