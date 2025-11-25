民眾黨「兩個太陽」之爭？ 柯文哲：比「沒有太陽」好

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲交保後，動向備受關注，傳出他已低調回歸中央黨部辦公，持續密切關心黨務，外界形容，與現任黨主席黃國昌形同「兩個太陽」，對此，柯文哲24日透過段影片回應，直言「兩個太陽」總比「沒有太陽」好，而接下來柯文哲將復出政壇嗎？黃國昌透露，柯文哲將啟動「土城十講」，預計12月京華城案言詞辯論後就會正式復出，也會有更多的公開活動。媒體人分析，這不只充分展現柯文哲主導民眾黨的企圖心，也要突顯自己絕對是黨內的核心人物，也認為柯文哲回歸後，接下來的在野合作，勢必會與目前黃國昌主導的藍白合大不同。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨前主席柯文哲說：「兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠。」民眾黨內的「兩顆太陽」，合體拍影片試圖破除不合傳聞，前主席柯文哲今年9月交保後，除了走出看守所當天向支持者喊話，之後就鮮少出現在媒體鏡頭前，直到兩週前。

個人YT釋出最新理髮影片，而這時間點，剛好就落在國民黨主席鄭麗文和黃國昌舉辦高峰會談之前，緊接著北市議員接連PO出與柯文哲的合照，接著黃國昌再證實，柯文哲將展開「重要旅程」啟動一系列「土城十講」，12月京華城案言詞辯論後，將有更多公開活動，動作頻頻，也被外界解讀難道是柯文哲復出的起手式。

民眾黨副秘書長許甫VS.柯文哲妻子陳佩琪說：「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，其實不是不想，而是他真的需要時間，隨著時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草跟民眾黨的黨公職，有更多互動的機會，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲，再次向支持者問候拜年，大家可以期待一下。」

以理髮影片為例，短短兩周時間點閱數衝上43萬人次，而攤開黃國昌的YT點閱人數影片平均落在1到2萬，鄭黃會落幕後，黃國昌親口透露，每周跟柯文哲至少見面兩次，在在都顯示柯文哲絕非邊緣人，依舊是民眾黨的核心人物，重大決策還是得過他這關。資深媒體人陳敏鳳說：「阿北回來了，小草號召力還是比小蔥多，柯文哲出來理髮影片就可以有42，黃國昌兩年一年，黨主席沒辦法超過柯文哲，柯魅力比黃國昌高很多。」

保護度跟黃國昌一定不一樣，柯掌權跟黃一定差很多，流量口才旋風藍營威脅度比較大，藍白合籌碼比較多，柯文哲的回歸多少影響接下來在野黨的合作的模式，布局接下來的選戰，如何落實藍白合，首要任務民眾黨內得先整合。

原始連結







更多華視新聞報導

柯文哲將土城十講 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」

柯文哲將啟動「土城十講」 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」

合體黃國昌「2個太陽太熱？」 柯文哲「比沒有太陽好」：怕的是不夠熱

