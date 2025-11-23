民眾黨「兩個太陽」內鬥大戲揭幕！柯文哲回黨中央辦公...詹凌瑀酸黃國昌「主席大夢該醒了」：太上皇樓下坐鎮

民眾黨前主席柯文哲被爆出回到民眾黨中央辦公，資深媒體人詹凌瑀今（23）日大酸，「這根本就是垂簾聽政」，表示現任黨主席黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，柯文哲正在一步步拿回話語權，「民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。」

「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」詹凌瑀今日在臉書發文表示，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了。

廣告 廣告

詹凌瑀指出，柯文哲交保後低調沒多久，現在被爆出悄悄回到中央黨部所在的台玻大樓辦公，現任的黃主席國昌老師，面對媒體時那叫一個誠惶誠恐，急著解釋兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人，「這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是就近監軍。」

詹凌瑀表示，黃國昌這陣子多風光，趁著柯文哲不在大權一把抓。先是跟趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副在野共主的姿態，想把2026選舉的操盤權緊緊握在手裡。這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是他說了算嗎？

詹凌瑀酸說，結果柯文哲前腳才剛獲釋，後腳就直接把辦公室設在黨部同一棟大樓，「這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政」，想像一下那個畫面，黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局。

詹凌瑀嘆道，黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來多麼心酸，「原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話。現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？」

詹凌瑀直言，黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，柯文哲正在一步步拿回話語權。

詹凌瑀最後說，國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？表面上喊著尊柯，心裡是不是在想「你怎麼不乾脆退休算了？」民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。

（圖片來源：詹凌瑀、柯文哲臉書）

更多放言報導

分析鄭黃會陣仗「虛實一眼便知」！詹凌瑀指民眾黨在黃國昌帶領下「2026會選得比2022還糟」

凱思資金疑回流黃國昌口袋、北檢分他字案調查...詹凌瑀直指「一口氣扛起3000萬現金的女人」就是背後金流操盤手！