民眾黨「兩個太陽」如何布局？柯文哲：立院交給黃國昌，我自告奮勇去南部發展

民眾黨前主席柯文哲交保後，有關民眾黨將面臨「兩個太陽」之爭的說法就不曾停止，隨著現任黨主席黃國昌卸任立委、沒有了立法院這個舞台後，民眾黨未來將由誰主導，也成為關注焦點。柯文哲今（4）日被問及日後是否會常態出席民眾黨團時表示，他和黃國昌還是會分工合作，「立法院交給黃國昌去處理，我自告奮勇要去南部發展了」。

民眾黨今日​舉行「眾馬奔騰，萬眾同欣」春節小物開箱記者會，由於柯文哲日前曾拜會立法院民進黨跟國民黨團，因此記者詢問他是否會常態性出席民眾黨團。對此，柯文哲表示，他跟黃國昌還是會有分工合作。他坦言，外科醫生出身的他，每次看到法律條文都覺得很頭痛，在討論法條時，他都快坐立不安，所以他不適合的工作，就交由黃國昌去處理。

廣告 廣告

對於未來計畫，柯文哲說，民眾黨過去都被人家批評是「北部黨」，他認為民眾黨應該要越過濁水溪以南去發展，所以他打算大概過年前後就要去南部長駐。柯文哲強調，如果都沒有去經營南部，當然永遠做不起來，所以立法院事務交給黃國昌處理，「我自告奮勇要去南部發展了」。​

更多風傳媒報導

