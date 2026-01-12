民眾黨「兩年條款」引爭議 林珍羽：必須面對質疑、接納批評才能成長

民眾黨台北市議員林珍羽在《新聞海景第一排》受訪，談及2026年縣市長選舉，強調民眾黨在台北市的目標是「4+2」，希望在各選區都能有至少一席民眾黨代表，發揮關鍵少數的影響力。

林珍羽表示，民眾黨已獲得黨提名在中山大同區參選，感謝黨的認可。談及台北市長人選，她強調民眾黨的核心價值是「以台灣為名、以民眾為本」，民眾才是最大的「母雞」。對於外界關於柯文哲夫人陳佩琪可能參選的傳聞，林珍羽認為陳佩琪是優秀的女性，但強調最終還是要看她本人是否有參政意願。

林珍羽指出，民眾黨過去三年多與國民黨蔣萬安市府的互動以「合作」為主，若民眾黨堅守「4+2」目標，與蔣萬安的合作空間相對就大。對於傳聞蔣萬安可能為民眾黨議員站台，林珍羽表示樂觀其成，認為不應陷入政黨對立，而應聚焦於市政推進。

針對民進黨可能推行政院長卓榮泰參選台北市長的報導，林珍羽分析這代表賴清德行政體系遇到困境。她指出，民進黨在台北市長人選上舉棋不定，吳思瑤、吳怡農、王世堅等多人被傳言，反映出賴清德布局缺乏明確方向。林珍羽認為，這涉及民進黨內英系與賴系的派系問題，導致台北市長人選難以確定。

林珍羽也談及民眾黨內「兩年條款」引起的爭議。她坦言外界對民眾黨的品牌形象期待高，認為民眾黨應面對質疑並尋求改進。對於陳昭姿委員代理孕母修法未過就留任的質疑，林珍羽表示理解各界不同立場，但認為民眾黨應接納批評聲音。

林珍羽強調，代理孕母議題本身是有意義的，需要長期倡議。她呼籲各界給民眾黨時間，同時表示未來若再出現類似情況會失去支持者信任。

最後，林珍羽重申民眾黨的重要角色。她表示，民眾黨作為獨立自主政黨，與任何政黨合作的前提是「福國利民」。她呼籲各界給民眾黨機會，期盼民眾黨能在各縣市議會發揮關鍵少數力量，為民眾把關。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

