民眾黨「兩年條款」有變數！他今簽辭職書 陳昭姿另跟柯文哲處理

民眾黨前黨主席柯文哲2日參加民眾黨團記者會，針對礙於「兩年條款」使白委陳昭姿「人工生殖法」無法在任內過關，柯文哲未正面回應「兩年條款」問題，引發外界質疑恐有變數。（民眾黨團提供）

面對民眾黨「兩年條款」期限將至，民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，但「人工生殖法」難以在本會期過關，使柯對陳昭姿是否續留立院語帶保留。民眾黨團總召黃國昌5日也保守地說，這是陳昭姿會跟柯文哲處理的問題，而自己一早已簽辭職書，但仍會待1月31日才送出，並非已經辭立委。

黃國昌5日上午接受網路節目「誰來早餐」訪問。針對「兩年條款」倒數計時，「人工生殖法」立法進度可能趕不上？黃國昌表示，陳昭姿部分比較特別，這是她會跟柯文哲處理的問題，但其他人的「兩年條款」不受影響，因此今天上節目以前已在黨團簽辭職書，且會將各個委員辭職書陸續收齊。

廣告 廣告

被問到這是否代表已辭立委？黃國昌澄清「沒有。就是先簽。」因為有些行政流程要跑，所以仍會等到1月31日送出，這樣2月1日才有辦法讓新委員在最短時間內接上，「有些紙本作業是中選會、內政部要跑，民進黨政府無恥程度也要算入，而這空窗期會搞多久、會不會在裡面上下其手，都是我們必須要先預防的事情」。

至於是否代表陳昭姿「兩年條款」恐有例外安排？黃國昌稱，這就是柯文哲跟陳昭姿要做處理的事情，自己帶大家回顧去年夏天黨代表大會，有人提案稱「暫緩兩年條款」，也有人認為要執行，當時他語重心長的跟大家說，民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，此刻黨一定要團結，而兩邊講的都有道理、都是為黨好。

黃國昌提及，自己當時看過兩邊提案，有人認為民眾黨是有制度政黨，2024年做出選民承諾就要遵守，也有人認為黨現在面臨非常時期得有非常做法，自己認為兩邊說法都有道理，所以才語重心長地說「是不是可以徵得大家同意，此案不要表決？」因為一表決下去，分裂態勢就出來了，且後來也有下一個結論，就是「維持原來制度，除非柯文哲另有指示」。

主持人追問，會不會柯文哲過幾天就指示，因為黃國昌可能被司法追殺，希望讓黃續留立院？黃國昌坦言，柯文哲確實有提過，但他認為自己是主席兼總召，希望這個黨給人的感覺就是「有制度」，加上自己也並非辭立委後就撒手不管黨團，每週二、五仍要開黨團晨會，且也有很多事情要做。

話鋒一轉，黃國昌批評，自己不像民進黨立委，說是要參選縣市長，卻仍佔著立委位置，「那就把立委辭了啊！你領立委薪水選縣市長，老實說我是看不懂」。

【看原文連結】