民眾黨「兩年條款」有變數？ 柯文哲：我們私下討論

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲今(2)日赴立法院，為推動民眾黨立委陳昭姿《人工生殖法》修法，會面朝野立委。陳昭姿指出，民眾黨在第一會期就提人工生殖法修正法案，但很遺憾執政黨卻用意識形態反對。柯文哲則表示，不要為了黨派之爭，為反對而反對。而被問到，若人工生殖法沒通過，陳昭姿會依照「兩年條款」交棒？柯文哲回應「這個我們私下討論」。

柯文哲今日到立法院拜會朝野立委，協助立委陳昭姿推進《人工生殖法》修法。柯文哲表示，陳昭姿綱要上任時就和他討論過，她很關心人工生殖法，是她個人切身之痛。柯文哲說，自己當時也許太天真，不認為有什麼困難，列為民眾黨的優先法案，結果後來去坐牢一年，直到上周法庭言詞辯論結束才有時間處理。

柯文哲表示，《人工生殖法》修法該做就做，不要為了黨派之爭，為反對而反對，「這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事」。陳昭姿也表示，「黨團版本其中一個重點就是，子宮有病變的女性，需要代孕法案」，但很遺憾過去1、2個會期執政黨用意識形態反對。

不過根據民眾黨不分區立委「兩年條款」，陳昭姿到月底就要卸任。有媒體詢問，若《人工生殖法》修法無法在本會期通過，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲則回應「這個我們私下討論，黨內問題黨內會解決。」

