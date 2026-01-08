民眾黨「兩年條款」鬆動？疑不滿陳昭姿還沒辭 2白委發難

民眾黨立委陳昭姿。民眾黨立委陳昭姿在立院司法及法制委員會外，連署聲援國會助理捍衛應有的勞動權益。 圖：張良一 / 攝（資料照）

前民眾黨柯文哲上週五爲人工生殖法現身立院拜會朝野黨團，他明天下午也預計拜會立法院長韓國瑜，為力推代孕的黨籍立委陳昭姿請托。不過，黨內設有「兩年條款」，除了去年才就任的白委劉書彬外，其他7人任期應至1月底，柯卻因陳昭姿心心念念的代孕尚未入法，未交辭職書，恐成例外。黨籍立委麥玉珍日前意有所指地說，若「留下來就一定會過」，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？另一白委林國成也說，像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不懂什麼邏輯？

麥玉珍6日透過媒體群組發文，回應外界近日關心立法院人事輪替與相關揣測，她表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。

麥玉珍指出，自己在兩年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。

麥玉珍強調，法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果。過程中，黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨黨團也在「有必要性、對國家有未來」的前提下，依法協商、形成制度共識。2026年1月2日，柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。

麥玉珍說，民主政治本就有不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，而非個人去留可以左右。她反問，若「留下來就一定會過」，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。她重申，民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」。立委依制度輪替，是民主政治的常態；若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

林國成昨在節目《少康戰情室》指出，他身為不分區，當然尊重黨中央，但他也舉例，如果用個案沒通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這基本上外面看起來不太符合邏輯。

林國成也點出黨內多項法案的跨黨協商成功經驗，指麥玉珍近年以推動新住民法，過程中密集拜訪各黨立委、反覆協商與溝通，最後在國民黨支持、民進黨默認的情況下順利完成三讀。同樣地，同黨立委張啓楷推年輕加薪法案時，也是一邊請託、另一邊協商，最終成功排案、通過審查與三讀。

林國成說，自己主推的勞保條例66條「法定撥補」與69條「確定給付」修法案。該案在黨團內始終未見排案推進，「黨團都沒有動作，我也沒辦法」，因此最後花了三個月親自向國民黨團總召傅崐萁請託協助，他一拜託後，隔天就排案。

林國成直言，看到很多人說「考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀」，這是什麼邏輯？會遵守黨部怎麼決定，但是老百姓的觀感，希望中央黨部還是要看一下。

