民眾黨「四大金釵」意外落馬！黃國昌坦承驚訝 強調一切按制度走

民眾黨主席黃國昌到新莊宏泰市場發春聯。翻攝黃國昌YT頻道。



被稱為「四大金釵」的民眾黨主席黃國昌新北三蘆服務處主任周曉芸投入當地市議員初選，但據了解，雖然是黃國昌的子弟兵，周曉芸在近日初選民調卻意外輸給對手陳彥廷，讓黨內議論紛紛，因為陳對於選民來說相當陌生。對此，黃國昌今（2/7）天表示，自己看到結果有點驚訝，但為了以昭公信，都必須要按照制度走，周曉芸已提出申覆，目前外部諮詢專家正處理相關程序，有任何結果都會提報選決會。

被稱為「四大金釵」的周曉芸之前空降新北三蘆，讓長期在當地經營的前發言人李有宜憤而退黨，雖然有黃國昌加持，但周曉芸在近日初選民調卻意外輸給對手陳彥廷，知情人士透露，結果出爐後，許多內部Line群組都議論紛紛，詢問「陳彥廷到底是誰？」因為大多人對陳彥廷相當陌生，也並未經營地方。

黃國昌今早到新莊宏泰市場發春聯，對於子弟兵意外落馬，他表示，之前在選決會最後面試時有遇過陳彥廷，民眾黨是個有制度的政黨，一切都按照制度來走，因為周曉芸已提出申覆，目前外部諮詢專家正處理相關程序，有任何結果都會提報選決會。

黃國昌強調，申覆流程的時間、進度不是任何一個人能夠決定，黨部在處理選務工作上，為了以昭公信，都由外部諮詢的專家學者進行處理，黨會尊重他們的處理。

「知道這個結果以後，真的有一點驚訝」，黃國昌坦言，不管怎麼樣，為了以昭公信，都必須要按照制度走，「這不是少數一兩個人可以決定的事情。」

對於陳彥廷未經營地方的傳閒，新北市議員陳世軒說，每個人都有參選的權利，民眾黨都是開大門走大路，只要對於公共事務有熱忱，都可以報名初選，陳彥廷遵循管道報名，所以一定尊重民調。他表示，每個人都會努力盡可能讓更多人認識他們，不過每個人努力的方向可能不一樣，有些人著重空戰，有些人著重陸戰，所以可能很難去做評斷。

