民眾黨「徵召陳琬惠」選宜蘭縣長 綠營分析：增加籌碼

民眾黨今天徵召前立委陳琬惠（右）參選宜蘭縣長，圖為前年底她與參選總統的柯文哲（左）在宜蘭出席造勢活動畫面。（本報資料照片）

民眾黨今天（3日）徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，藍白合不合，又該怎麼合引起地方關注，已表態爭取國民黨提名的議長張勝德則表示尊重，民進黨參選人林國漳強調，會一步一腳印，爭取縣民的支持。綠營人士則認為，陳琬惠是增加自己的政治籌碼，未來兩黨在討論藍白合會更有談判空間。

2022年縣市長選舉，陳琬惠代表民眾黨參選，拿到1.6萬餘票，得票率6.98％；去年立委選舉，在總統大選拉抬下，陳琬惠票數上升到5.3萬餘票，得票率20.94％，當時民進黨陳俊宇與國民黨黃琤婷得票率分別是41.99％、33.70％。

廣告 廣告

民眾黨先徵召陳琬惠選縣長，是否代表藍白破局？對此林國漳表示，畢竟這是其他政黨內部的事，他們無從判斷是否破局，藍白合不合都尊重，會一步一腳印爭取絕大多數縣民的支持。

張勝德表示，尊重民眾黨徵召機制，國民黨還沒產出候選人，他們沒身分跟民眾黨談，如果中央沒談成功，地方怎麼談？國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，縣長人選最慢明年1月中旬出爐，他一概尊重黨中央，遵循黨中央的機制。

不過綠營人士則認為，白營徵召陳琬惠是「待價而沽」，陳琬惠在宜蘭經營很久，基層印象不差，宣布參選並不意外，對民進黨而言，藍白合不合一直不是他們在意的話題。

【看原文連結】