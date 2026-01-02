民眾黨：憲法法庭判決違法 總統勿拖延大法官提名

（中央社記者郭建伸台北2日電）115年憲判字第1號判決今天出爐。民眾黨表示，判決違憲違法且無效，請總統賴清德別再刻意拖延提出大法官人選，立法院也應立即排審刑事訴訟法修法，全面檢討羈押制度的人權侵害問題。

憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，刑訴法關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。115年憲判字第1號判決僅有5位大法官參與，仍有3位大法官拒絕參與評議。

廣告 廣告

民眾黨下午透過聲明表示，憲法增修條文明定大法官15人掌理解釋憲法，但司法院違憲、違法做出5人判決，且刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，陽謀昭然若揭。

民眾黨認為，違憲違法的5人組成，不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠合理化違憲違法的判決，反而對各級法院法官、律師，創造本無必要的難題。

民眾黨說，關於羈押制度，現行法存在更多侵害人權的規範，民眾黨早就提出相關修法，卻遭司法院與法務部杯葛反對，令人遺憾。

民眾黨呼籲，立法院應立即排審刑事訴訟法修法，全面檢討羈押制度的人權侵害問題，而5人判決違憲違法，請賴總統立即履行法律義務，別再刻意拖延提出大法官人選。（編輯：謝佳珍）1150102