民眾黨：支持台灣自主防衛 「強力把關」1.25兆國防特別預算

總統賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書華爾街郵報，並指出將於近期提出400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，民眾黨主席黃國昌今（11/26）天表示，民眾黨一定強化台灣自主防衛的能力，但過程中絕對不能架空台灣民主，接下來會站在務實、理性的態度，強力地為人民把關。

賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書華爾街郵報，並在25日刊登，賴清德在投書中宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

對此，正在日本訪問的黃國昌透過自錄影片表示，明年度一般預算中，國防經費攀升至9500億元，創歷史新高，而賴清德政府在過去一段時間，不斷釋放訊息，表示要透過特別預算方式，進一步擴大國防採購相關經費，但是不管是國人還是立委，都沒有辦法得知具體的內容。

黃國昌說，沒想到賴清德透過投書美國媒體，宣布我國國防經費要再增加至400億美元，換算成新台幣高達1兆2500億元。他強調，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨對此表達支持，然而絕對不能架空台灣民主，因此在接下來審議的過程當中，民眾黨將會站在務實理性的態度，強力為人民進行把關。

