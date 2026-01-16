民眾黨：支持台美合作 應爭取矽盾時間強化自身體質

（中央社記者郭建伸台北16日電）台美今天達成貿易協議。民眾黨表示，支持台美經貿深化，但反對無底線的掏空台灣，外交談判的核心非單方面讓利配合，堅決反對政府在缺乏民主監督下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈作為政治安撫籌碼。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

民眾黨今天透過聲明指出，就在美國法院即將宣判美國對等關稅是否違法前，台美關稅談判終於定案，但對於行政院公布美台關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直言目標轉移台灣40%半導體產能至美國，民眾黨表達高度憂慮。

民眾黨指出，真正的談判，應該是「有予有取」，既然對美投資已是不可逆趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。

民眾黨指出，政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，這不是投資，而是單向輸血；若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛。

民眾黨指出，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施，不僅本末倒置，更形同對本土產業發展釜底抽薪。

民眾黨指出，盧特尼克直言不諱要拿走台灣40%的半導體產能，民進黨政府必須誠實回答人民，當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走4成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼；當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是主動削弱台灣的地緣政治價值。

民眾黨強調，理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳；民眾黨支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請執政黨告訴人民，為了讓美國總統川普（Donald Trump）滿意，台灣還要再退讓多少。（編輯：林興盟）1150116