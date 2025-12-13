民眾黨：最有效朝野對話是政黨主席面對面共商國是

（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院長韓國瑜表示不克出席國政茶敘引發外界關注。民眾黨今天表示，最有效的朝野對話就是政黨主席直接公開對談，請賴總統放下身段、走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴總統日前當面邀請立法院長韓國瑜依據憲法進行院際協商，但韓國瑜主動提議改茶敘，總統允諾進行安排；韓國瑜昨忽然表示不克出席，府方感到意外與不解，將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。

廣告 廣告

民眾黨上午透過聲明表示，針對賴總統邀約韓國瑜國政茶敘遭婉拒，民眾黨對韓國瑜拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服。

民眾黨嚴正申明，解鈴還須繫鈴人，賴總統若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實3件事情。第一是恪遵法律，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。

民眾黨指出，第二是公正執法，國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法使其淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性；第三，真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談，請賴總統放下身段、走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

民眾黨呼籲賴總統展現身為國家元首應有的格局，用具體行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。（編輯：翟思嘉）1141213