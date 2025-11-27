民眾黨：賴選前高舉「選我最不容易開戰」選上就變成「中共2027要攻台」

民眾黨批評，總統賴清德信口雌黃地製造社會恐慌，想推台灣人民上戰場？（圖片來源／總統府）

賴總統昨日在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上一句「北京當局以2027完成武統台灣為目標」震驚各界，民眾黨今（27）日質疑，這不只與美國總統川普的判斷不同，也和美中經濟暨安全檢討委員會(USCC)發布最新報告相左。賴總統究竟有什麼通天本領，能取得美方都無法掌握的情資，明確點出「中共2027就會打」？

民眾黨表示，只是在賴總統才說完，總統府馬上出來澄清：部分媒體稱賴清德 「證實」中國將於2027年攻台，是「錯誤的片面解讀」，府方還偷偷修改臉書文，將「以2027年完成武統台灣為目標」改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

民眾黨質疑，賴清德總統是口誤嗎？還是刻意販賣「芒果乾」？若真如賴總統所言「中國2027就要完成武統台灣」，高達1.25兆新台幣的國防特別預算，不就要提前在2026年執行完畢？怎可拖到2033年？民進黨政府除了採購武器、發發小橘書，難道不用開始像以色列一樣，準備人人皆兵？

美日為東亞局勢降溫，賴清德相反誤導性敘事

民眾黨並指出，賴總統在記者會透露，他稍早先召開了國安會議，而在前一天，美國總統川普就打給日本首相高市早苗，根據美國《華爾街日報》報導，川普總統是在「川習熱線」後，主動致電高市首相，建議高市不要在台灣議題上刺激北京。

高市接著在昨天與在野黨領袖的黨魁討論會中發表「日本沒有立場認定台灣的法律地位，與台灣維持著非政府間的實務關係」、「與中國通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化」的談話。

民眾黨強調，這些訊息難道賴清德在26日的國安會議一無所知嗎？當美國、日本等民主盟友，都在想盡辦法為東亞局勢降溫時，賴清德身為三軍統帥，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，「這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲。」

選前最不易開戰選上就改變，戰爭殘酷不該兒戲

民眾黨認為，賴清德是在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，信口雌黃地製造社會恐慌、衝擊金融市場穩定，甚至可能動搖區域穩定、損及國際信任，胡說八道後再派發言人甩鍋給媒體。

民眾黨並稱，賴清德在選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」，民進黨立法院黨團還有心情冷嘲熱諷，民眾黨主席黃國昌出訪日本見了什麼大咖小咖。

民眾黨稱，殊不知現在的賴清德，恐怕早就是美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的咖。

民眾黨並強調，戰爭殘酷，任何人都不該兒戲，更何況是三軍統帥，「難道賴清德總統心心念念，就是想推台灣人民上戰場？」

(原始連結)





