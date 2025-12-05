民眾黨「雙太陽」合體直播...柯文哲突曝「自動請纓住南部」 黃國昌急喊「等一下」...引發外界參選2026聯想

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲昨（4日）晚間合體直播，期間談到過往總統大選、藍白合問題，不料柯文哲突然脫口「我是自動請纓，我要去住在南部」，讓一旁的黃國昌急喊「等一下！」，並稱他們要先把12月的言詞辯論先做完。柯文哲此一發言暗示赴南部參選，引發外界聯想。

昨日柯黃兩人以「這個冬夜，有兩個太陽就不冷」為題合體直播，談到黃國昌將卸任不分區立委，柯文哲表示，新的立委上來還是新手，所以需要有人在立法院繼續擔任教練的角色；對此，黃國昌說，新委員上任，未來一樣會陪立委開晨會。

過程中，柯文哲提到明年2月開始事情很多，包括黃國昌要競選、要帶議員、還要顧立院新手，不是那麼容易，並直言立法院相當複雜，並非進去就馬上可以上線；話鋒一轉，柯文哲脫口，「我是自動請纓，我要去住在南部。」



黃國昌聽後隨即喊卡，「等一下！等一下！」並強調他們要先把12月言詞辯論做完；柯文哲則回說，自己讀那些東西讀得很煩，稱是越讀越生氣。



對於柯文哲「自動請纓住南部」一說，外界也質疑是否在佈局2026選戰，有意趕在一審宣判定讞前參選南部縣市。

(圖片來源：民眾黨YouTube)

