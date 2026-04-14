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即時中心／綜合報導

李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」

民眾黨中評會在開除李貞秀黨籍的聲明中，列出李的4大違紀事實，包含「諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧」、「連續性違紀」、「視國家公職與支持者之託付於無物，受處分人於2026年4月7日會議上明確將『辭任不分區立委』作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理」、「嚴重違反黨紀與政治倫理，經黨團總召陳清龍規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以『獲取金錢』為辭任不分區立委之前提」。

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快新聞／民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳

李貞秀上任民眾黨不分區立委短短70天，在昨（13）日被中評會以「四大理由」開除。（圖／民視新聞資料照）

對此，資深媒體人鍾年晃昨日發文直言，很多人看不懂李貞秀被開除的原因，「我翻譯一下」。他指出，因為民眾黨找不到開除李貞秀的理由，但又覺得非處理不可；最後李女士妥協說，「如果你沒有任何理由要開除我，那至少給我一點補貼吧。」

怎知，民眾黨眾人便高呼，「抓到了，你要錢，我開除你」。鍾年晃認為，這整套邏輯「好像進入漩渦裡面，在裡面無限迴旋」。

對此，網友紛紛熱議，表示「民眾黨只有收錢沒在付錢的啦」、「不就是中國粉紅說的『窮要飯的』」、「哇噻！民眾黨用共產黨的手法處理中配」。簡舒培也笑稱「李貞秀被民眾黨仙人跳了」，立院民進黨團總召蔡其昌更直呼「你真的看懂」！

原文出處：快新聞／民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳

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