民眾黨1/18發布2026政策綱領 曝下階段與藍營發表共同政見

民眾黨主席黃國昌。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨本週日(18日)將於交通部集思會議中心會議廳，舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，會中邀請宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人，向國人報告台灣民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」的政策；而下階段和中國國民黨的共同政見發表，也將待兩黨意見收攏後，近一步向國人報告。

台灣民眾黨今天下午舉行中央委員會，民眾黨會後發布新聞稿表示，黃國昌會議一開始，即向全體中央委員委員報告此次訪美行，藉由與美方的直接溝通會談，充分表達國人對1.25兆軍購特別條例的疑慮：嚴重缺乏資訊透明、國會監督形同虛設以及採購項目是否真正符合台灣防衛需求；對此獲得美方正面回應，明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

黃國昌指出，台灣民眾黨團將自提軍購特別條例預算版本，待國防部赴國會提出相關報告，預計兩週後針對不同情境各別處理，讓台灣軍購不再有「被上下其手的空間」，確保每一分國防預算都花在刀口上，回歸民主國會監督的正軌、踐行民主審議程序，負責地向國人報告到底要買什麼軍購。

除了外交軍事，會中也聚焦國內民生與警消權益。民眾黨表示，針對行政院公然違法、不編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算，苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，收件狀況踴躍，截至昨日為止，收件數已達368件，收件作業將持續進行至1月31日。

黃國昌說，民眾黨會將會以具體行動捍衛警消權益，而具義消背景的台北市議員張志豪也加入「退休警消工作小組」擴大服務，讓畢生站在第一線、出生入死守護社會安全的警消弟兄、能依法領到該屬於他們的退休金，遏止政府持續踐踏、剝削警消人員。

民眾黨提到，本週日將於交通部集思會議中心會議廳，舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，會中邀請宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人，完整向國人報告台灣民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」的政策，清楚向國人報告對地方治理藍圖、未來長期擘劃的具體主張。

民眾黨表示，他們負責任的在國會強力監督，同步更於地方推出最強人選，也透過發布政策綱領，展現台灣民眾黨實踐「為民服務、解決問題」的堅定決心；而下階段和中國國民黨的共同政見發表，也將待兩黨意見收攏後，近一步向國人報告。

