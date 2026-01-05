民眾黨2個月內4人退黨！新竹市里長傳未獲提名 出走參選市議員

樹下里里長蔡志堅宣布參選市議員。（翻攝自蔡志堅臉書）

民眾黨退黨+1！新竹市樹下里里長蔡志堅近日在臉書發聲明，已遞交退黨申請，將以「無黨候選人」的身分，投入新竹市香山區市議員的選戰；據悉他疑似是不滿未獲白營提名，直接脫黨參選。從去年12月起，民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉及台中市議員參選人陳諭陸續退黨，2個月內已有4人退黨。

蔡志堅指出，政黨的框架與立場，有時成為與不同聲音溝通的隔閡，退黨是「人生規畫的重整」，未來將不再受限於黨派的意志，可以更自由去串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實地反映民眾心聲。他表示將以無黨籍身分，正式投入新竹市香山區市議員的選戰，「我不代表任何顏色，我只代表香山的未來。」

廣告 廣告

各政黨備戰2026地方大選，初選及提名也牽動布局，民眾黨發言人李有宜去年12月1日無預警退黨，傳出是抗議黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸空降該區選議員；有意參選台中市議員的陳諭韋，也因黨內提名流程進度過於緩慢，決定離開民眾黨，以無黨籍身分參選。

對於蔡志堅退黨，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂指出，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。





更多《鏡新聞》報導

川普實況觀看活捉馬杜洛「像看節目」 奇襲委內瑞拉美軍零死亡

孩子生母變「那個人」！呂秋遠曝被告近10案：一生做過最愚蠢的事

空襲委內瑞拉切斷首都電力 川普：若有需要已準備第二輪攻擊