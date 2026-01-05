民眾黨2個月爆「4人退黨」！他喊：深思熟慮後的唯一選擇 黨部證實了

政治中心／彭淇昀報導

民眾黨再爆退黨！新竹市樹下里里長蔡志堅日前「宣布退黨」，並證實已遞交退黨申請，未來將以無黨籍身分參選新竹市香山區議員。而這2個月以來，已有4人接連退出民眾黨，包括李有宜、朱蕙蓉、陳諭韋，前主席柯文哲將位置交接給黃國昌之際，爆出退黨潮，恐怕會衝擊2026九合一大選布局。

蔡志堅宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自蔡志堅臉書）

蔡志堅1日在臉書發文宣布，「我已向台灣民眾黨遞交退黨申請，結束這段政治路上的結伴同行」。他坦言，回首加入民眾黨的日子，是熱血且充實的，「我們曾為了打破政黨壟斷而努力，為了科學與專業的治理而奔走。在那段時光裡，我結識了許多純粹、良善且渴望改變台灣的夥伴（小草們）」。

蔡志堅透露退黨原因，「在深耕基層、與香山鄉親對話的過程中，我經常在思考一個問題：地方民意代表的角色，究竟是政黨的代言人，還是民眾的傳聲筒？隨著時間推移，我逐漸發現，政黨的框架與立場，有時反而成為我與不同聲音溝通的隔閡」。

針對蔡志堅未獲提名而退黨一事，民眾黨也做出回應，根據《自由時報》報導指出，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂表示，針對個別選區候選人的選戰規劃，黨內絕對公平、公正、公開，選出最合適的人選。

民眾黨近2個月爆出4人退黨。（圖／資料照、翻攝自陳諭韋臉書）

蔡志堅提到，在香山，鄉親在乎的是路平不平、長輩有沒有人顧、孩子能不能在地安學，而他也認為這些民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲，「當個人對地方的責任感，大於對黨派的依歸時，我知道，我必須做出抉擇」。

蔡志堅強調，離開政黨，對他而言是一次「人生規劃的重整」，因此他決定脫下黨服，不再受限於黨派的意志，可以更自由地去串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實地去反映香山人的心聲，「政治不該只有對立，政治應該是為民服務的初衷」。

蔡志堅宣布，接下來他將以「無黨候選人」的身分，正式投入新竹市香山區市議員的選戰，「我是蔡志堅，這一次，我不代表任何顏色，我只代表香山的未來」。

蔡志堅坦言，選擇退黨是他深思熟慮後的唯一選擇，而他將迎來第4年挑戰，要為自己、為理念而戰，「這一戰，我必須全力以赴，毫無保留，因為我深信：努力的方向正確，勝利必將屬於堅持的人」。

事實上，民眾黨近2個月內已接連有4人退黨，日前民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉也陸續傳出與黨內決裂，並選擇退黨；還有台中北屯區市議員參選人陳諭韋也於12月23日退黨，如今蔡志堅是第4人退黨。

