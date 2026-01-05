民眾黨2個月4人「退黨」！蔡志堅曝內幕…黨部回應了

政治中心／饒婉馨報導

民眾黨最近狀況不斷，不僅柯文哲、黃國昌、高虹安等大咖接連捲入司法案件，基層更爆發「退黨潮」。新竹市里長蔡志堅日前證實已經遞交退黨申請，準備以無黨籍身分參選市議員。然而這兩個月內，包含李有宜、朱蕙蓉、陳諭韋在內，已經有4人離開；民眾黨對此也已經做出回應。





民眾黨2個月「4人跳船」！蔡志堅長文吐心聲…黨部：全力輔選已提名參選人

新竹市樹下里里長蔡志堅（第二排，從右邊數來第2個灰色上衣）宣布離開民眾黨，透露退黨心聲。（圖／翻攝自蔡志堅臉書）

民眾黨新竹市樹下里里長蔡志堅，元旦在臉書發出千字長文，感性回顧從政初衷。他在文中提到，「回首加入民眾黨的日子，那是熱血且充實的。我們曾為了打破政黨壟斷而努力，為了科學與專業的治理而奔走。在那段時光裡，我結識了許多純粹、良善且渴望改變台灣的夥伴（小草們）。這些經歷，是我生命中不可抹滅的養分，也是我今日能勇敢做出選擇的底氣」，也進一步明確指出未來的動向，「未來將改以無黨籍身分，投入新竹市香山區的市議員選舉」。文中也透露了退黨的心聲，「脫下黨服，我不再受限於黨派的意志，我可以更自由地去串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實地去反映香山人的心聲。政治不該只有對立，政治應該是為民服務的初衷」，最後強調「而我，將帶著這份初心，回到我最牽掛的香山，我是蔡志堅，這一次，我不代表任何顏色，我只代表香山的未來」。

蔡志堅在敏感時段公開此決定，不禁讓外界猜測是跟未獲得黨內提名有關。（圖／翻攝自蔡志堅臉書）

外界對此普遍認為，蔡志堅之所以決定跳船，跟他沒能獲得黨內提名有關。實際上，這已經是民眾黨在短短兩個月內，第4位宣布退黨的成員，先是民眾黨前發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉，在去（2025）年12月1日宣布退黨，接著台中市議員參選人陳諭韋於同年12月23日離開民眾黨，如今「退黨名單」再添一名蔡志堅，這樣接連的「跳船」行為，已經引發外界對於黨內向心力的質疑。前主席柯文哲因為官司問題，已經將黨務交手給黃國昌處理。雖然黃國昌近期積極帶領黨員下鄉、拋出共同政見，試圖穩定軍心，但基層實力派人物卻接二連三選擇離開，顯示白營內部對於未來的選戰布局仍有不小分歧。

根據《自由時報》報導指出，民眾黨部執行長顏仕昂回應，「針對個別選區候選人的選戰規劃，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。面對2026年地方選舉，民眾黨將全力輔選已完成提名程序的黨籍參選人，以力保提名者當選為核心目標」。





