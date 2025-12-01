民眾黨2大將出走 謝立功質疑：黨中央留不住人才？
民眾黨近期爆退黨潮，發言人李有宜宣布辭職並退出民眾黨，表示將專注博士班學業；創黨元老朱蕙蓉也跟進退黨，並批評黨內「雙標」。兩人皆為民眾黨早期核心支持者，消息引發黨內外高度關注，前秘書長謝立功昨（30）日深夜發文表示對二人離開深感遺憾。
謝立功指出，退黨者多為早期重要戰力，包括基層深耕者與「第一代空軍」，並質疑黨中央無法留住真正為理念付出的人才，他坦言現今的民眾黨存在「有用才被倚賴、無話語權就被忽略」的現象，導致為理念挺身的人才流失。文末，他呼籲黨應重新找回初心、重視基層力量，警告「民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了」。
