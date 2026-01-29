民眾黨2年條款倒數! 李貞秀將遞補 "未棄中國籍"惹議

政治中心／綜合報導

因民眾黨兩年條款，包括黃國昌、黃珊珊等六人，任期只到1/31，但留任的劉書彬爭議頻傳，近期又被爆才花大錢整修辦公室，新會期又想搬遷，此外即將遞補的中配李貞秀，陸委會證實還沒收到放棄中國籍證明，如果一年期滿仍拿不出證明，恐被解職。

立委（國）翁曉玲vs.立委（民眾）黃國昌：「這邊準備了一個小小的小錦牌，最佳夥伴。」

立院司法法制委員會，召委翁曉玲頒發"最佳夥伴"錦標給黃國昌，感謝他的付出，因民眾黨兩年條款，這是黃國昌最後一次進司委會開會。

廣告 廣告

立委（國）翁曉玲vs.立委（民）莊瑞雄：「莊委員陳委員我們一起，是你們合作無間。」

黃國昌任期到數兩天，即將一起離任的，還有黃珊珊、張啓楷等人，只剩下續推人工生殖法的陳昭姿，以及去年二月才遞補的劉書彬，其中劉書彬爭議連環爆。

先前才捲入霸凌助理爭議，如今又被踢爆才花35萬大規模整修辦公室，因沒抽到心儀的辦公室，與即將接任的李貞秀商議交換，因此延誤搬遷作業，面對媒體詢問，她卻支支吾吾，稱要用書面答覆。





民眾黨2年條款倒數！ 李貞秀將遞補 未棄中國籍惹議！

劉書彬近期再捲入辦公室裝潢爭議。（圖／民視新聞）





立委（民眾）劉書彬：「（之後會想要搬到樓上去對不對？），先等一下因為吼，你先不能拍我先不能拍我，再半個小時之內好不好，給你們用書面回覆好不好。」

前民眾黨主席柯文哲：「有桌子坐就好了，還做什麼辦公室整修，所以整修費就不准做，認真工作比較重要，奇怪為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢，這不必要。」





民眾黨2年條款倒數！ 李貞秀將遞補 未棄中國籍惹議！

即將上任的李貞秀，陸委會稱尚未收到放棄中國籍證明。（圖／民視新聞）





不只劉書彬爭議頻傳，出身中國湖南的李貞秀，將成為史上首位中配立委，但陸委會證實，至今仍未收到她放棄中國籍證明。

前民眾黨主席柯文哲：「他告訴我說你要放棄中國國籍，才可以來台灣當立委，問下一步說怎麼做，他說我不知道沒有方法，國家可以訂法律，可是你要很清楚這法律要怎麼做。」

陸委會主委邱垂正：「國籍法20條也有明定，她必須在就職前就放棄，她還有一年的時間去申請放棄，希望我們的陸配朋友們，如果選上公職要去放棄，還是要去努力一下不要說不努力。」

民眾黨六位新立委，2月1號即將走馬上任，對白營有沒有加分效果，各界都在看。

原文出處：民眾黨2年條款倒數！ 李貞秀將遞補 未棄中國籍惹議！

更多民視新聞報導

陳菊請辭獲准！賴清德發文盼早日恢復健康：謝謝為民主付出心力

總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議

陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆嗆藍白非議：美麗島世代對台民主貢獻卓著

