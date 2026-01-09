民眾黨2年條款引茶壺風暴 柯文哲：曾答應陳昭姿完成心願

民眾黨創黨主席柯文哲為不分區立委訂下的「2年條款」近期引爆黨內嚴重的茶壺風暴，針對立委陳昭姿將待《人工生殖法》修法通過後才離任一事，柯文哲今（9）日證實確有「2年條款」，但也強調當初有答應陳昭姿，會讓她完成法案修訂再離職。

民眾黨立委陳昭姿、民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲今天在民眾黨立委陳昭姿等人陪同下拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，商討人工生殖法修法，隨後返回黨團辦公室召開記者會。

柯文哲表示，這幾天2年條款一事鬧得沸沸揚揚，他想藉此機會一次說明清楚。他證實民眾黨在2024年總統大選徵召不分區立委時，確實訂有「2年條款」。柯文哲解釋，此舉是因民眾黨是小黨，希望讓更多人能參與政治，藉以經營更多地區或吸納不同領域的專業人士。

柯文哲提到，他也理解這樣的制度會讓過程很辛苦，尤其在任期中交接時，恐會產生青黃不接的問題。即便如此，他當時仍向不分區被提名人表示，希望每位不分區立委都能「2年當成4年在用」，以加倍的努力認真工作，因此民眾黨確實存在2年條款的規劃。

柯文哲表示，曾答應過陳昭姿讓她在立委任內完成修法。（圖／資料照）

談到陳昭姿的個案，柯文哲還原當初邀請她出任不分區立委的對話。他表示，陳昭姿當時便提出，推動代理孕母合法化是她畢生的心願，因為她本人就是先天子宮發育不良，無法自己生育的痛苦，是她長年倡議此法案的動力。

柯文哲接著說，他當時聽到陳昭姿的訴求，心裡想著這法案既非統獨問題，也無關意識形態，更不牽涉政黨利益，單純是為了解決部分民眾的困難，「這有什麼困難？」基於這個想法，他當下便爽快答應了陳昭姿，並承諾將此列為民眾黨的優先法案。

柯文哲強調，他當時明確向陳昭姿承諾，「一定讓妳完成這個法案，在妳任內可以完成這法案」。他認為，雖然有人會提倡領養，但無法忽視部分民眾因無法生育、卻又渴望擁有自己親生骨肉的深切需求。他當時判斷，此案在醫學、倫理與社會層面皆有其正當性。

對於現況，柯文哲感嘆「做夢也沒想到」社會會變得如此分裂，他提及前一天在網路上觀看衛環委員會的會議情形，直言那根本已是人身攻擊，完全不是在理性討論議題。他痛批針對陳昭姿的言論「太傷人了」，並反思台灣社會為何會陷入為反對而反對的局面。

陳昭姿本人則回應，誠如創黨主席所言，2023年柯主席邀請她加入團隊時，她便表明支持此法案是她考慮與否的前提，因為這是她畢生心願。她也透露，柯主席並非當下就立即同意，而是回去研究了解後才答應，讓她感受到對方能夠深入了解此議題的背景。

關於「2年條款」，陳昭姿表示在第二次會面時便已知情，當時她告訴主席，若法案能一年修法完成，她也可在一年內就離開崗位，心願就是完成法案。她最後坦言，雖已倡議三十多年，但完全沒想到進入立法院後，推動修法的過程會比想像中更加艱難。

