民眾黨2026共同政策綱領！黃國昌推9支箭：36項具體政見主張照顧全民

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨今（18日）在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，黨主席黃國昌表示，民眾黨2026年將提出「九支箭」來顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」，同時也呼籲全民以過去兩年的亮眼表現，為台灣民眾黨打成績，2026年共同投下「信任票」。

民眾黨上午舉辦民眾黨2026共同政策綱領記者會，宣布2026政見將以「9支箭」：居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，提出36項具體政見主張，清楚且務實地照顧全民，真切回應台灣這片土地與人民的需求。

廣告 廣告

黃國昌致詞時表示，民眾黨立法院黨團在過去兩年的努力之下，為全民繳出一張亮眼的成績單，同時一一將民進黨過去眾多的「芭樂票政見」化為具體法案。財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每一分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待。未來縣市首長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，一切的目的就是要破除過去宮廷式政治。

黃國昌強調，民眾黨共同政見白皮書共80頁的內容，若比照各中央部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行。民眾黨2026年將提出「九支箭」來顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」，同時也呼籲全民以過去兩年的亮眼表現，為台灣民眾黨打成績，2026年共同投下「信任票」。

更多三立新聞網報導

民眾黨誰戰竹北市長？白議員點「柯美蘭也不錯」 黃國昌：公開公平原則

國防特別預算藍白將自提版本 王定宇：違憲又害國安，藍白合扯台灣後腿

國民黨9年首度發年終！民眾黨也曝光 黃國昌大笑：不輕鬆但今年不會少

2026藍白共同政見進度！黃國昌曝「內容預擬完成」：還在等國民黨通知

